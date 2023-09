Die Finanzierung unter der Leitung von Fin Capital und Vertex Ventures SEAI wird dabei helfen, die Markteinführung zu beschleunigen, Technologien der nächsten Generation zu implementieren und in wachstumsstarke Märkte zu expandieren

Certa, die All-in-One-Plattform für das Third-Party-Management, hat heute eine zweifach überzeichnete Serie B unter der Leitung von Fin Capital und Vertex Ventures Southeast Asia and India sowie mit Beteiligung von Tru Arrow Partners abgeschlossen. Die bestehenden Investoren Point72 Ventures, BDMI,, ein Unternehmen von Bertelsmann Investments dem Corporate-Venture-Arm von Bertelsmann -, das Family Office Aglae Ventures von Bernard Arnaults, Mantis VC unterstützt von The Chainsmokers und GOAT Capital beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde. Mit dieser Aufstockung erhöht sich das gesamte institutionelle Investment in Certa auf 50 Millionen US-Dollar.

Heutige Unternehmen werden immer mehr zu globalen, vernetzten Ökosystemen mit Tausenden von Lieferanten, Partnern und Kunden. Jede dieser Beziehungen birgt Risiken wie Datensicherheit, Datenschutz und Betrug. Darüber hinaus müssen die Unternehmen immer mehr gesetzliche Anforderungen erfüllen, wie etwa die des Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) in den USA oder des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG), sowie wichtige Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG). Der Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens steht und fällt mit seiner Fähigkeit, effizient, sicher und schnell mit Drittunternehmen zusammenzuarbeiten. Bestehende Systeme bieten bestenfalls Einzellösungen, die schwer zu integrieren sind, beim Management komplexer Risiken an ihre Grenzen stoßen und Drittparteiendaten in Silos auf verschiedenen Systemen abladen. Certa bietet die umfassendste und intelligenteste Plattform für das globale Management von Drittunternehmen in den Bereichen Beschaffung, Compliance, ESG und Rechtsfragen.

Die Ergebnisse von Certa-Kunden sprechen für sich: "Die Auswirkungen auf unser Geschäft waren beeindruckend: Wir konnten unsere Durchlaufzeiten um mehr als 78 Prozent verkürzen", berichtet Linda Chuan, Vice President und Chief Procurement Officer bei Box

"Unsere Betriebskosten haben wir im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gesenkt und den Anteil der fristgerechten Zahlungen von zuvor 40 auf 95 Prozent verbessert", so Mark Arrigotti, Head of Finance Operations bei Uber

Bis heute hat Certa seinen Kunden geholfen, Millionen von Unternehmen in 120 Ländern und 41 Sprachen zu verwalten und zu überwachen.

"Diese Investition unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unterstreicht den Bedarf an einer umfassenderen modernen Lösung für die Verwaltung der Geschäftsbeziehungen zu Drittunternehmen", erklärt Jag Lamba, Gründer und CEO von Certa. "Sie bestätigt die branchenführende Technologie von Certa und spürbaren geschäftlichen Nutzen, den wir unseren Kunden bereitgestellt haben darunter auch große Fortune-500-Unternehmen. Das Vertrauen unserer Investoren spornt uns an, und wir sehen Certa in einer guten Position, um ein führender Anbieter im Bereich Third-Party-Management zu werden."

Certa wird die Finanzierung nutzen, um seine Go-to-Market-Zeiten zu verkürzen, seine Reichweite auf neue wachstumsstarke Märkte wie Europa zu vergrößern und die Einführung seiner Lösungen zu beschleunigen. Da Kunden-Feedback in der DNA des Unternehmens angelegt ist, leistet Certa Pionierarbeit beim Einsatz von moderner generativer KI zur Optimierung von Partner-Ökosystemen.

"Third-Party-Management reicht über Risiko- und Compliance-Fragen hinaus Kunden suchen nach einer Komplettlösung", erläutert Logan Allin, Managing Partner und Gründer von Fin Capital und neuestes Board-Mitglied bei Certa. "Certas Fähigkeit, die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen neu zu definieren und das gemeinsame Wachstum zu fördern, ist einzigartig, und es ist eine besondere Ehre, Certa als Investor und Vorstandsmitglied unterstützen zu dürfen."

Über Certa

Certa unterstützt Fortune-500-Firmen bei der globalen Compliance durch Drittparteien, beim Risikomanagement und bei ESG-Zielen. Certa ist eine umfassende Plattform zur globalen Verwaltung von Drittparteien, die über ein Programmcode-freies Studio und eine offene Architektur mit mehr als 120 vorbereiteten Integrationen personalisiert werden kann.

Von Spend Matters wurde Certa als einer der "Top 50 Procurement Providers to Watch in 2022" und als "Representative Vendor" in Gartners Market Guide for Third Party Risk Management Solutions and IT Vendor Risk Management Solutions 2022 ausgezeichnet.

Über Fin Capital

Fin Capital ist ein globaler Vermögensverwalter, der auf Investitionen in B2B-FinTech-Unternehmen über den gesamten Lebenszyklus spezialisiert ist. Während des gesamten Lebenszyklus einer Partnerschaft strebt das Unternehmen an, durch seine proprietäre Plattform Lighthouse, seine praxisbewährten Betriebsstrategien und seine langjährige operative Erfahrung einen Mehrwert zu schaffen, der über das Kapital hinausreicht. Fin hat seinen Hauptsitz in San Francisco und Niederlassungen in Los Angeles, London, Miami und New York.

Über Vertex Ventures Southeast Asia and India (VVSEAI)

Vertex Ventures Southeast Asia and India arbeitet mit Gründern zusammen, die innovative, transformative und skalierbare Unternehmen aufbauen. Das Unternehmen kann auf eine lange und überzeugende Erfolgsbilanz bei Investitionen in Startups in der Frühphase verweisen und hat Champions wie Grab, PatSnap, Nium, FirstCry, XPressBees, Licious, 17LIVE und andere aufgebaut. VVSEAI unterstützt seine Portfoliounternehmen mit seiner operativen Erfahrung und seinem Zugang zu Kapital, Talenten, Partnern und Kunden, die für den Aufbau wirklich globaler Unternehmen entscheidend sind. VVSEAI ist einer der sechs großen Fonds des Vertex Global Network, zu dem auch Vertex Ventures Israel, Vertex Ventures China, Vertex Ventures US, Vertex Ventures HC und Vertex Growth gehören. Diese Fonds konzentrieren sich auf Investitionen in ihrer jeweiligen Region und auf ihre speziellen Branchenschwerpunkte. Die Vertex-Plattform, die regionales Know-how mit globaler Reichweite kombiniert, kann jedes Team nutzen, um einen umfassenden Überblick über Innovationen zu erhalten und Lernerfahrungen weltweit auszutauschen.

