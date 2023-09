Köln (ots) -Der WDR freut sich über den Deutschen Radiopreis in der Kategorie "Bestes Entertainment": Ausgezeichnet wurde die WDR 5-Serie "Grüße aus der Zukunft" - Autor Tobias Brodowy und sein Team beschreiben darin die Absurditäten technischer Fortschritte.Andrea Schafarczyk, WDR-Programmdirektorin NRW, Wissen und Kultur: "Der Blick in die Zukunft war schon immer faszinierend. Bei Tobias Brodowy ist er dazu auch noch sehr unterhaltsam. Brodowy erschafft Kitas, die ohne Personal auskommen oder Wälder aus PVC-Bäumen, satirisch, immer lebensnah und irgendwie auch wirklich vorstellbar. Wir freuen uns für das Team über diese Auszeichnung."Radio-Comedy auf Next Future LevelDie Radiopreis-Jury bezeichnet den Podcast als "Radio-Comedy auf Next Future Level". In ihrer Begründung zur Auszeichnung heißt es: "Mit 'Grüße aus der Zukunft' gelingt es Tobias Brodowy und seinem Team vorzüglich, die kleinen Unwägbarkeiten unseres Daseins präzise einzufangen, und sie mittels eines akustischen Fluxkompensators gleichsam in die Zukunft zu beamen, wo diese dann auf die Errungenschaften von AI, KI und Co. treffen und sich dadurch überraschende und verrückte Geschichten entwickeln. Alles mit viel Liebe zum Detail - hörspielartig in Szene gesetzt."In der WDR 5-Sendung "Neugier genügt" (montags bis freitags, ab 10.04 Uhr) gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge des Podcasts "Grüße aus der Zukunft". Das Team dahinter:Konzept: Anja Iven und Tobias BrodowyHost, Autor, Schnitt, Produzent: Tobias BrodowyRedaktion: Anja Iven, Michael Lohse, Jens Matthey, Simon StrehlauDie Verleihung des Deutschen Radiopreis fand am 7. September 2023 in Hamburg statt. Von den 453 eingereichten Beiträgen gingen in den zehn Preiskategorien je drei Finalist:innen ins Rennen um die Auszeichnungen.Seit 2010 prämiert der Deutsche Radiopreis die besten Radiomacher:innen Deutschlands. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5598010