London (ots/PRNewswire) -Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA), ein führendes Investmentunternehmen für digitale Vermögenswerte und Fintech, gibt bekannt, dass seine Analyse globaler börsengehandelter Produkte (ETPs) mit digitalen Vermögenswerten als zugrundeliegenden Sicherheiten infolge erneuerten Investoreninteresses auf Jahresbasis (YTD) ein Wachstum von 51 % aufwies.Seit Jahresbeginn zeigen die gesamten verwalteten Vermögenswerte (AUM) im Krypto-Bereich ein Prämienwachstum von 63,5 % im Vergleich zum zugrundeliegenden Wert digitaler Vermögenswerte, der mit 31,5 % seit Anfang des Jahres langsamer gewachsen ist. Im August sanken die gesamten Krypto-AUM um 11 % von 34 Mrd. Dollar auf 30,2 Mrd. Dollar. Der Rückgang spiegelte den Wertverlust digitaler Vermögenswerte im selben Zeitraum wider. Der Marktwert der Krypto-Assets fiel um 11 % auf etwa 1,05 Bio. Dollar von 1,17 Bio. Dollar."Obwohl die Dynamik in diesem Jahr bisher recht positiv war, spiegelt der August eine historische Schwäche auf den digitalen Vermögens- und Kapitalmärkten wider", so Fineqia CEO Bundeep Singh Rangar. "Der S&P 500 fiel beispielsweise im letzten Monat um 1,4 % und senkte seine YTD-Gewinne auf 18,8 %. Wir werden in den kommenden Monaten nach Veränderungen Ausschau halten."Der Preis von Bitcoin (BTC) fiel im August um 11 % auf 26.000 $ von 29.200 $, die am 31. Juli verzeichnet wurden. Die AUM von ETPs mit BTC fielen entsprechend um 10,7 % auf 21,3 Mrd. Dollar von 23,8 Mrd. Dollar. Ethereum (ETH) fiel um 11,2 % im Wert, von etwa 1.854 $ auf 1.646 $. Die AUM von ETH-denominierten ETPs sanken um 10,9 % auf 6,8 Mrd. Dollar am 31. August, im Vergleich zu 7,6 Mrd. Dollar im Vormonat.Grayscale, das amerikanische Unternehmen für digitale Vermögensverwaltung, gewann ein Verfahren gegen die SEC in Bezug auf die Ablehnung seiner Bitcoin Spot ETF-Einreichung. Die SEC ist nun dazu aufgerufen, die Ablehnung neu zu bewerten, da der Richter entschied, die Gründe seien unzureichend. Trotz dieses Sieges sanken die kumulativen AUM für Grayscale Trusts im August um 10,7 % auf 21,9 Mrd. Dollar von 24,5 Mrd. Dollar, die Ende Juli verzeichnet wurden.Diese Wertentwicklung verhielt sich ähnlich wie der Markt für digitale Vermögenswerte und der Markt für ETP digitale Vermögenswerte und zeigte, dass die Entscheidung keinen größeren Zustrom für Grayscale verursacht hat. Der Rabatt für Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) verringerte sich jedoch auf etwa 20 % und markierte den niedrigsten Rabatt seit Beginn des Jahres 2022.Die AUM von ETPs, die aus einem Korb von Kryptowährungen bestehen, fielen um 13,1 %, und die von ETPs mit alternativen Zahlungsmitteln um 16,2 %.Zu den ETPs gehören börsengehandelte Fonds (ETFs) und börsengehandelte Notes (ETNs). Die AUM-Berechnung von Fineqia Research bezieht die Einführung oder Schließung von ETPs während eines bestimmten Zeitraums mit ein. Die Anzahl der verfolgten ETPs lag Ende August bei 163.Alle Angaben sind in USD und alle Kryptowährungspreise stammen von CoinMarketCap.Die in dieser Ankündigung erwähnten ETP- und ETF-AUM-Daten wurden aus angesehenen Quellen, darunter 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp., Morningstar, Inc. und TrackInSight SAS, von Fineqias eigener Forschungsabteilung zusammengestellt.Informationen zu Fineqia International Inc.Fineqia (www.fineqia.com) ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das Investitionen in Technologieunternehmen in der Früh- und Wachstumsphase aufbaut und anvisiert, die Teil der nächsten Generation des Internets sein werden. Darüber hinaus bietet es eine Plattform zur Unterstützung und Verwaltung der Emission von Schuldverschreibungen im Vereinigten Königreich. Fineqia ist in Kanada börsennotiert (CSE: FNQ), hat Niederlassungen in Vancouver und London und sein Investmentportfolio umfasst Unternehmen an der Spitze von Tokenisierung, Blockchain-Technologie, NFTs, KI und Fintech.Vorausschauende AussagenEinige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten (gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen) ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das "Unternehmen") glaubt, erwartet oder voraussieht, dass diese in der Zukunft eintreten werden oder könnten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich potenzieller Übernahmen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "fortsetzen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "planen" oder "projizieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder vorherzusagen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten genannten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, ohne Einschränkung, das Scheitern der Beschaffung ausreichender Finanzmittel, sowie andere Risiken, die in den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegten öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens aufgeführt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Krypto-Assets sind generell unreguliert, unterliegen dem Risiko plötzlicher und erheblicher Wertveränderungen und bergen ein hohes Risiko eines Totalverlustes der Anlage. Da es sich um unregulierte Vermögenswerte handelt, ist es unwahrscheinlich, dass Investoren ein Anrecht auf regulatorische Schutzmaßnahmen oder Anlegerentschädigungssysteme haben. Wenn Sie sich unsicher sind, ob diese Vermögenswerte für Ihre Umstände geeignet sind, sollten Sie unabhängige finanzielle und rechtliche Beratung einholen. Fineqia Inc. ist keine Krypto-Asset-Börse und ist bei keiner Autorität als solche registriert. Dieses Material stellt allgemeine wirtschaftliche Kommentare dar und beinhaltet keine Empfehlung, einen der diskutierten Vermögenswerte zu kaufen, zu verkaufen oder anderweitig zu handeln.Katarina Kupcikova, Analyst, E. katarina.kupcikova@fineqia.com, T. +44 7806 730 769; Medienkontakt: Angus Campbell, Nominis Advisory, angus@nominis.coView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aum-von-digital-asset-basierten-borsengehandelten-produkten-steigt-weltweit-um-51--auf-jahresbasis-ytd-301921338.htmlOriginal-Content von: Fineqia International Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122309/5598015