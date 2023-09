Wandelschuldverschreibungsportfolio im Wert von 149 Millionen US-Dollar! Neue Finanzierungshilfe für NexGen unterstreicht Stellenwert von Uran im Portfolio!

Liebe Leserinnen und Leser,

ein gewaltiges Angebotsdefizit und der rasante Ausbau der Kernkraftflotte machen Uran zum Metall der Stunde.

Viele Explorationsunternehmen haben durch das schwierige Marktumfeld (gestiegene Zinsen) und die schlechte Stimmung, Probleme genügend Kapital zu beschaffen, um ihre Projekte von der Explorationsphase bis hin zur Produktionsphase zu transformieren.

Auch bei widrigen Bedingungen guten Unternehmen stets zur Stelle ist der Finanzierungsspezialist Queen's Road Capital (WKN: A2PZYY).

Das Finanzunternehmen ist gut finanziert und wird von zwei der erfolgreichsten Unternehmer Australiens unterstützt: Jack Cowin (Competitive Foods) und Andrew Forrest (ASX: FMG). Geführt wird Queen's Road Capital von Warren Gilman und Alex Granger, die auf mehr als 60 Jahre Erfahrung im Bereich Deal Making und Finanzierung im globalen Rohstoffsektor zurückblicken können. Das Besondere am Management ist die enge Verbundenheit mit dem Unternehmen, da Direktoren und leitenden Angestellten ca. 10% der Aktien von QRC besitzen, die vollständig durch Aktienkäufe am Markt erstanden wurden. Somit bietet die Aktie von QRC eine extrem enge Aktienstruktur, denn 75 % der Aktien befinden sich in den Händen dreier strategischer Investoren sowie der Direktoren und leitenden Angestellten.

Gesicherter Projektfortschritt durch 70 Mio. US$ Investment

Quelle: Queen's Road Capital

Bereits seit einigen Jahren ist Queen's Road Capital durch diverse Investments sehr eng mit dem kanadischen Uran-Entwicklungsunternehmen NexGen Energy verbunden. Diese Geschäftsbeziehung wurde durch die Investition in Höhe von 70 Millionen US$ in eine neue Wandelschuldverschreibung nochmals intensiviert! All das geschieht in einer Zeit, wo NexGen kurz vor dem Erhalt der endgültigen Genehmigungen und dem Beginn der Bauarbeiten in der Weltklasse-Uranlagerstätte Arrow steht.

NexGen geht davon aus, dass Arrow nach der Inbetriebnahme die größte und kostengünstigste Hartgestein-Uranmine der Welt sein wird.

Tolle Konditionen zur rechten Zeit!

Die Wandelschuldverschreibung hat ähnliche Bedingungen wie die bestehende 2020er-Wandelschuldverschreibung, einschließlich einer 5-jährigen Laufzeit und Stimmrechtsanpassung, wird jedoch auf einen 9,0 %igen Kupon aktualisiert und ist in NexGen-Stammaktien zu einem Aktienkurs von 6,76 US$ wandelbar.

Die Zinsen sind zu 6,0 % in bar und zu 3,0 % in Aktien zum volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs vor jedem Zinszahlungstermin zu zahlen.

Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd. hat sich bereit erklärt, von QRC 8.700.000 Stammaktien, die sich derzeit im Besitz von QRC befinden, für 5,20 US$ pro Aktie (bzw. ca. 45 Millionen US$) zu erwerben.

Der Erlös wird zur Finanzierung der weiteren Erschließung und Exploration der Mineralgrundstücke von NexGen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Queen's Road Capital erreicht mit dieser Investition mehrere wichtige Meilensteine:

Größte Einzelinvestition bisher: Mit 70 Mio. $ ist diese Investition dreimal so groß wie die bisher größte Wandelschuldverschreibungsinvestition des Unternehmens, ein Beweis sowohl für das Wachstum von QRC in den drei Jahren seit seiner Gründung als auch für die Qualität von NexGen als Beteiligungsunternehmen;

Erster Ausstieg aus einer bedeutenden Investition: In Verbindung mit der Investition wandelt das Unternehmen die bestehende 2020-Wandelschuldverschreibung in Stammaktien von NexGen um, was die erste Realisierung einer bedeutenden Investition durch QRC seit seiner Gründung darstellt; der Verkaufspreis von 45 Mio. US$ stellt einen Gewinn von 200 % gegenüber der ursprünglichen Investition von 15 Mio. US$ und einen IRR von etwa 50 % über die Dauer der Investition dar;

Wandelschuldverschreibungsportfolio im Wert von 149 Millionen US-Dollar: Als Ergebnis dieser Investition wird QRC die 100-Millionen-Dollar-Schwelle aktiver Wandelschuldverschreibungsinvestitionen mit 149 Millionen US-Dollar an ertragserzeugenden Vermögenswerten unter Verwaltung überschreiten; und

Jährliche Zinserträge in Höhe von mehr als 13 Millionen US-Dollar: Das aktive Wandelschuldverschreibungsportfolio wird jährlich Zinserträge in Höhe von 13,4 Millionen US-Dollar erwirtschaften (oder einen durchschnittlichen Kupon von 9,0 %), die die künftigen Dividendenzahlungen an unsere Aktionäre unterstützen werden.

Fazit:

QRC ist ein führender Finanzierer des globalen Rohstoffsektors, der Dividenden zahlt. Mit der neusten Investition konnte der bereits angekündigte Wachstumspfad eindrücklich unter Beweis gestellt und fortgeführt werden. Mit dem Erreichen dieser Meilensteine konnte erheblicher Mehrwert für die Aktionäre geschaffen werden, der sich hoffentlich schon bald in einem höheren Aktienkurs und höheren Dividenden widerspiegelt.

