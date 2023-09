COLTENE Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Der Verwaltungsrat der COLTENE Holding AG, ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien und Kleingeräten, hat Dominik Arnold (51) per 1. Januar 2024 zum neuen CEO der COLTENE Gruppe ernannt. Dominik Arnold tritt die Nachfolge von Martin Schaufelberger (59) an, der zum Ende des Geschäftsjahres 2023 von der operativen Funktion zurücktreten wird. Dominik Arnold ist CEO der Belimed AG, einem führenden Anbieter für Produkt- und Servicelösungen zur Sterilisation, Desinfektion und Reinigung von medizinischen und chirurgischen Instrumenten. Er stiess 2019 zu Belimed und hat namentlich das Servicegeschäft profitabel ausgebaut, die Digitalisierung vorangetrieben und den operativen Betrieb effizienter gestaltet. Zuvor hat er während 20 Jahren bei verschiedenen Unternehmen, insbesondere der US-amerikanischen Danaher, umfangreiche Kenntnisse in der Life Science sowie in der Medtech Branche gesammelt und internationale Wachstumsstrategien umgesetzt. Grosse internationale Erfahrungen konnte Arnold durch seine mehrjährigen Engagements in Singapur sowie in den USA gewinnen. Er verfügt über einen Abschluss in Biotechnologie von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und einen Master in Business Management. «COLTENE ist international gut aufgestellt und bietet ein umfassendes Produktsortiment für die drei dentalen Workflows Infektionskontrolle, Restoration und Endodontie an», meint Verwaltungsratspräsident Nick Huber. «Mit Dominik Arnold haben wir einen ausgezeichneten Nachfolger für Martin Schaufelberger gefunden. Er ist eine unternehmerische Führungspersönlichkeit mit fundiertem Know-how des weltweiten Medtechsektors. Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Martin Schaufelberger, der COLTENE in den vergangenen 11 Jahren als CEO massgeblich geprägt und zukunftsorientiert ausgerichtet hat. Er hat in seiner Amtszeit mit einer Optimierung der Prozesse die Ergebnisse verbessert, das Vertriebsnetz mit verschiedenen Niederlassungen erweitert und einen Neubau am Hauptsitz in Altstätten realisiert. Die Fusion mit Micro-Mega und SciCan 2018 verhalf der Gruppe zu einem grossen Wachstumsschritt.» In den ersten Monaten des Jahres 2024 wird Martin Schaufelberger seinen Nachfolger einarbeiten und bei Bedarf beratend zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsrat schlägt vor, Martin Schaufelberger an der Generalversammlung 2025 in den Verwaltungsrat zu berufen. Damit soll Kontinuität in der Zusammenarbeit mit den Stakeholdern gewährleistet werden. Dominik Arnold meint: «Ich freue mich, zusammen mit der starken Crew von COLTENE die erstklas-sigen Angebote für unsere Anspruchsgruppen, insbesondere mit den Kunden und Vertriebspartnern, weiterzuentwickeln. Ich bin überzeugt, dass wir unsere Kollaboration ausbauen und den Dentalmarkt gemeinsam mitgestalten können. Ich freue mich auf den Austausch mit dem Verwaltungsrat und meinen neuen Kolleginnen und Kollegen der weltweiten COLTENE-Familie.» Martin Schaufelberger kommentiert die Nachfolgelösung wie folgt: «Ich empfinde es als Privileg, Teil der Erfolgsgeschichte der COLTENE zu sein. Nach elf Jahren ist es Zeit für eine Stabsübergabe und den Rückzug aus der operativen Tätigkeit. Ich danke dem Verwaltungsrat für das Vertrauen.»

Für weitere Informationen: Markus Abderhalden, CFO,

