Sitka Gold: Step-Out-Bohrungen auf neuer Josephine-Intrusion von RC Gold

Die wahre Größe des Goldgebiets, das Sitka untersucht, ist vielleicht noch gar nicht abzusehen.

Wie groß ist das wirkliche Potenzial von Sitka Gold's (CSE:SIG; FSE:1RF; OTCQB:SITKF) "Clear Creek Intrusive Complex", der bisher die Entdeckungen Blackjack, Saddle und Eiger hervorgebracht hat, aber seinerseits nur einen kleinen Teil des 376 km² großen RC Goldprojekts im Yukon darstellt? Waren die bisherigen Bohrerfolge vielleicht nur der Auftakt für etwas noch Größeres?

Der Clear Creek Intrusive Complex ist zuletzt stark gewachsen. Zusätzliche Arbeiten an der Oberfläche haben den Goldkorridor um weitere 3000 Meter nach Osten erweitert und umfassen nun die Josephine-Intrusion(siehe Abbildung 1). Systematische Oberflächengesteinsproben entlang dieser neu identifizierten Intrusion rund 2 Kilometer östlich der Eiger-Zone ergaben attraktive Goldwerte bis zu 5,45 g/t Gold. Sieben der 30 bisher ausgewerteten Gesteinsproben lieferten Ergebnisse von mehr als 1,0 g/t Au und 13 lieferten Werte von mehr als 0,10 g/t Au. Mit zwei mutigen Step-Out-Diamantbohrungen will Sitka jetzt erstmals das Potenzial der neuen Zone erkunden. Die erste Bohrung am so genannten Ziel A läuft bereits. Dort haben die Geologen ausgedehnte Adern in Metasedimentgestein in der Nähe der Intrusion gefunden, die Goldwerte von 1,88 und 1,34 g/t Gold ergaben. Als zweite Bohrung wird rund 500 m entfernt das Ziel B getestet. Dessen ausgedehnte Adern im Intrusivgestein lieferten Werte von 5,45, 3,47 und 1,31 g/t Gold.

Cor Coe, Director und CEO von Sitka Gold kommentierte: "Wir freuen uns, die ersten Diamantbohrungen in der Josephine-Intrusion durchzuführen, einer der sechs Intrusionen im Clear Creek Intrusive Complex. Die Entdeckung von sichtbarem Gold in den alterierten Gesteinen, die an die Intrusion angrenzen, während der geologischen Kartierung und der anschließenden Prospektion, bei der goldhaltige blattförmige Adern sowohl innerhalb der Intrusion als auch in den angrenzenden alterierten Gesteinen identifiziert wurden, unterstreicht das Potenzial der Josephine-Intrusion. Die Intrusion ist an der Oberfläche nicht gut sichtbar, daher freuen wir uns darauf, mit dem Bohrer einen ersten Blick auf das Potenzial der Josephine-Intrusion zu werfen, die die dritte Intrusion auf dem Projekt sein könnte, die eine Goldlagerstätte beherbergt."

Abbildung 1: Nördlicher Teil des Intrusionskomplexes Clear Creek, der die Lage der Josephine-Intrusion im Verhältnis zu den Lagerstätten Blackjack und Eiger zeigt.

Es sind zwei Bohrlöcher geplant, um zwei Ziele zu erproben, die etwa 500 Meter voneinander entfernt entlang des südlichen Randes der Josephine-Intrusion liegen (siehe Abbildung 2). Ein zweites Diamantbohrgerät wurde zum RC-Goldprojekt entsandt, um die Bohrungen auf diesen Zielen zu testen.

Abbildung 2: Übersichtskarte der geplanten Bohrlöcher in der Josephine-Intrusion (Ziel A und Ziel B).

Unterdessen läuft das auf 10.000 m angelegte Bohrprogramm wie geplant weiter. 14 Bohrlöcher mit insgesamt etwa 6.000 Metern sind abgeschlossen.

Fazit: Die Kür kommt beim Eiskunstlauf bekanntlich nach der Pflicht. An diese Reihenfolge hält sich auch Sitka Gold: Während das 10.000 m Bohrprogramm auf den bekannten Zielen - insbesondere auf Blackjack - eher zum Pflichtprogramm zählt, gehören die beiden Step-Out-Diamantbohrungen auf dem neuen Ziel Josephine eindeutig zur Kür. Hier kann Sitka nicht nur Erwartungen erfüllen, sondern wirklich überraschen - alles ist möglich. nach dem jüngsten Einstieg einer Snowline Größaktionärin könnte vielleicht sogar etwas "Snowline Phantasie" in die Aktie kommen. Wir sind gespannt.

