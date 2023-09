Der Immobiliensektor hat am Markt zuletzt Stärke aufgebaut. Die schwachen Konjunkturdaten schüren Hoffnungen auf eine Zinspause, was dem fremdkapitallastigen Sektor hilft. Warburg Research hat zudem frisch das Kursziel auf 39,80 € angehoben und bescheinigt VONOVIA damit ein Kurspotenzial von rd. 80 %. Vor allem aber soll ein lukrativer Verkauf ins Haus stehen. 18.000 Wohnungen in Norddeutschland von der Projektentwicklungstochter Buwog sollen für rd. 3 Mrd. € veräußert werden. Der Kaufpreis 2014 lag bei 900 Mio. €. Die Aktie peilt jetzt die Marke von 25 € an. Unsere Einschätzung dazu ist bekannt, wir bleiben dabei.



