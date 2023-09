Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

12:00 Uhr, Deutschland: VDA, Abschluss-Pk zur IAA Pkw, München



01:50 Uhr, Japan: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

01:50 Uhr, Japan: BoJ Leistungsbilanz 7/23

07:00 Uhr, Finnland: Industrieproduktion 7/23

08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 8/23 (endgültig)

08:30 Uhr, Ungarn: Verbraucherpreise 8/23

08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 7/23

09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 7/23

11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 8/23

11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 7/23

16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 7/23 (endgültig)

18:00 Uhr, Russland: Verbraucherpreise 8/23

18:00 Uhr, Russland: BIP Q2/23 (2. Veröffentlichung)

21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 7/23

