Brühl (ots) -Rheingas setzt auf langjährige Partnerschaft und feiert gemeinsam mit der Warsteiner Montgolfiade deren 30-jähriges Bestehen.Seit dem 1. September 2023 heißt es im sauerländischen Warstein wieder Leinen los und "Glück ab, gut Land", wenn über 100 Ballone bei zahlreichen Massenstarts gemeinsam in die Luft steigen.Rheingas ist auch im 30. Jubiläumsjahr wieder Hauptsponsor der Warsteiner Montgolfiade, das eines der bedeutendsten Heißluftballonfestivals Europas ist. Das Highlight des Tages wird der 9. September sein, an dem Rheingas als Hauptsponsor den Besuchern die Gelegenheit bietet, das Unternehmen und seine vielfältigen Energieangebote näher kennenzulernen.Und auch für die Veranstalter selbst ist diese WIM etwas Besonderes. Nach drei Jahren Zwangspause findet die Internationale Montgolfiade nun in diesem Jahr zum 30. Mal in Warstein statt. So wurde die erste 1986 von dem damaligen Brauerei-Inhaber und Ballonfahrer Albert Cramer ins Leben gerufen. War sie zu Beginn erst eine lokale Veranstaltung, etablierte sie sich mit den Jahren zum größten jährlich stattfindenden Ballonfestival Europas. Neben den zahlreichen bunten Ballonen aus aller Welt nehmen auch wieder einige Piloten mit Sonderformen teil."Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Partnerschaft mit der Warsteiner Montgolfiade fortzusetzen. Für den Rheingas Ballon die Ballonfreunde Brühl geht es in diesem Jahr zum 20. Mal zum Ballon-Event", so Uwe Thomsen, Geschäftsführer von Rheingas."Die Warsteiner Montgolfiade und Rheingas teilen die Vision, Menschen durch besondere Erlebnisse und hochwertige Dienstleistungen zu begeistern. Diese Partnerschaft ist ein Ausdruck dieser gemeinsamen Überzeugung.Die Veranstaltung verkörpert die gleiche Leidenschaft und Hingabe zur Genauigkeit, die auch Rheingas in seiner Arbeit auszeichnet. Die Fahrten über die Soester Börde und das Sauerland inmitten von vielen anderen Ballonen sind immer ein Erlebnis. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Warsteiner Montgolfiade das 30-jährige Bestehen zu feiern und den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten", so Thomsen weiter.Die Warsteiner Montgolfiade hat sich über die Jahre hinweg zu einem wahren Highlight im Veranstaltungskalender entwickelt und zieht Ballonfahrer, Luftfahrtenthusiasten und Besucher aus der ganzen Welt an. Die Veranstaltung bietet nicht nur atemberaubende Heißluftballonfahrten über das malerische Sauerland, sondern auch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie.Als langjähriger Sponsor wird Rheingas dazu beitragen, das diesjährige Event zu einem Erfolg zu machen. Die Warsteiner Montgolfiade 2023 verspricht spektakuläre Ballonfahrten, einzigartige Lichtshows, Live-Musik und kulinarische Köstlichkeiten, die die Sinne verwöhnen werden.Verpassen Sie nicht die Warsteiner Montgolfiade 2023 am 9. September und die aufregenden Aktivitäten, die Rheingas für Sie bereithält. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der offiziellen Website der Warsteiner Montgolfiade.Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KGPropan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzführer für die Energieträger Flüssiggas, Strom, Wasserstoff und Erdgas. Dabei bündelt die mittelständische Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Photovoltaik, Elektromobilitätslösungen, Energieberatung und Energieversorgung und bietet dabei die Komplettlösung: Von der Entscheidung für eine Energieform, über die Montage und Wartung der Anlage, bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Personal mit umfassendem, technischem Know-how zurück. Im Fokus steht dabei Nachhaltigkeit, mit dem Blick auf die Energiewende.Diese und weitere Meldungen zum Download sowie Bildmaterial finden Sie unter: https://www.rheingas.de/presseMedienkontakt:Pressesprecherin RheingasEvelyn HöllerTel: 02232 7079 1126Mobil: 0151 40466790evelyn.hoeller@rheingas.deOriginal-Content von: Propan Rheingas GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118273/5598058