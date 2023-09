Hamburg / Mannheim (ots) -Am gestrigen Donnerstagabend ist "Reece" Moore, in der Kategorie als bester Moderator mit dem Deutschen Radiopreis in Hamburg ausgezeichnet worden. Der Musiker und Moderator nahm die begehrte Auszeichnung aus den Händen von Schauspielerin ChrisTine Urspruch entgegen. Ohne Angst anzuecken, lenkt "Reece" in seinen Shows die Aufmerksamkeit auf vielfältige, bunte und unangepasste Themen und ordnet sie ein."Reece" Moore schafft mit Kompetenz, Kreativität und Emotionalität den Spagat zwischen Deutschrap und Bundestag, genauso wie Rassismus und Gossip auf Social Media. Authentisch, charismatisch und mit seiner coolen Art trifft Reece Moore die Sprache der Hörer: innen, so die Jury des deutschen Radiopreises."Es ist der absolute Wahnsinn, dass ich tatsächlich den Deutschen Radiopreis gewonnen habe. Als ich vor knapp 11 Jahren mit einem Praktikum bei bigFM anfing, hätte ich es nie für möglich gehalten, dass es einmal so weit kommt. Deshalb danke ich dem gesamten bigFM-Team, und den vielen verschiedenen Künstler: innen, mit denen ich eine intensive Beziehung pflege, die weit über die Interviews hinaus geht, und den unfassbaren Zuspruch und Support der Hörer: innen, die auch meiner Sendungen sind", sagt "Reece" Moore, unmittelbar nach dem Erhalt der Auszeichnung am gestrigen Abend in Hamburg."Wir sind begeistert, dass wir nach dem letzten Jahr mit "What the Fabi" für die "Beste Comedy" in diesem Jahr mit "Reece" als bester Moderator erneut eine der begehrten Auszeichnungen mit nach Hause nehmen können. Ein besonderer Dank gilt neben dem gesamten bigFM-Team auch der Jury des Deutschen Radiopreis 2023", sagt Patrick Morgan Programmchef von bigFM. "Das Beispiel von Reece zeigt, dass das Aufbauen und Fördern von unangepassten, vielfältigen Talenten etwas ist, was bei bigFM seit jeher im Focus steht und wir den Moderator: innen die Möglichkeit bieten sich frei zu verwirklichen", so Morgan weiter.bigFM ist die führende nationale multimediale Medienmarke in Deutschland und das Radioprogramm für junge musikinteressierte Erwachsene in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und in weiten Teilen von Hessen sowie in den Ballungsräumen Berlin und Hamburg. Als Trend-Navigator für junges abwechslungsreiches Entertainment, unterhaltsame und informierende Stories, aktuelle News und Musik ist bigFM für seine Community eine feste Instanz, die sich vom Mainstream absetzt. bigFM erreicht 2,146 Millionen Hörer pro Tag (ma 2023 Audio II) und generiert 7,536 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2023 IP Audio II). Produziert und verantwortet wird das Programm von der Audiotainment Südwest.Die Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG verantwortet Produktion und strategische Entwicklung der Radioprogramme bigFM, RPR1., RADIO REGENBOGEN und REGENBOGEN 2 und erreicht damit Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und in weiten Teilen von Hessen sowie in den Ballungsräumen Berlin und Hamburg. Die Audiotainment Südwest erreicht insgesamt 5,11 Millionen Hörer pro Tag (ma 2023 Audio II Addition der Hörer pro Tag) und generiert 11,998 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2023 IP Audio II).Pressekontakt:Michael WeilandPressesprecherbigFMTel. 0172/ 3822469Mail: presse@atsw.deOriginal-Content von: bigFM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164355/5598056