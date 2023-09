Berenberg hat die Aktie von Volkswagen nach einem Analystenwechsel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 145 auf 130 Euro gesenkt. Das Chance/Risiko-Profil sei inzwischen attraktiver, so der nun für den Wolfsburger Autokonzern zuständige Analyst Romain Gourvil. Ob das für ein großes Comeback der charttechnisch angeschlagenen Aktie reicht, ist fraglich. Im Autosektor ließen die Lieferketten-Risiken nach, doch dafür rückten Nachfrage-Sorgen in den Mittelpunkt, so der Berenberg Analyst. ...

