Der Dax hat am Donnerstag erneut ein neues Wochentief markiert und damit seinen Abwärtstrend fortgesetzt. Anschließend kletterte der deutsche Leitindex mühsam nach oben, ohne dabei Dynamik auf der Oberseite zu entwickeln. Am Ende des Tages stand dennoch das fünfte Tagesminus in Folge auf der Kurstafel. Das Börsenbarometer schloss 22 Punkte (0,14%) tiefer bei 15.718 Zählern. ...

