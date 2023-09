Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die USA nehmen über eine Anleihe (ISIN US91282CHT18/ WKN A3LLWD) frisches Kapital in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar auf, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 15.08.2033 werde ein Kupon in Höhe von 3,875% gezahlt. Die Zinszahlung erfolge halbjährlich, erstmalig am 15.02.2024. Handelbar sei diese Anleihe ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 100 Nominalen, dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Fitch erhalte die USA ein AA+ Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 07.09.2023) (08.09.2023/alc/n/a) ...

