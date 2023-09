Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - In einer Woche, die die Anleger wahrscheinlich am liebsten schnell abhaken würden, steht die Apple-Aktie besonders im Fokus. China hat die Nutzung von iPhones durch Staatsbedienstete beschränkt, was dazu führte, dass Apple innerhalb von zwei Tagen unglaubliche 200 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verlor. Aber das ist noch nicht alles: Die allgemeine Stärke des US-Dollars fügt dem ohnehin angeschlagenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...