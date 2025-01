© Foto: Michael Kappeler/dpa

Schwache Verkäufe in China und Sorgen um Apples Fortschritte im Bereich künstliche Intelligenz bescherten der Apple-Aktie am Donnerstag den schlechtesten Tag seit August 2024. Was ist los? Die Hintergründe. Die Apple-Aktie verzeichnete am Donnerstag mit einem Minus von 4 Prozent den größten Tagesverlust seit August 2024, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC. Auslöser waren Berichte über enttäuschende iPhone-Verkäufe in China und Zweifel an Apples Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Seit dem letzten Höchststand im Dezember hat die Aktie des Technologiegiganten fast 12 Prozent an Wert verloren und ist damit der größte Underperformer unter den sieben wichtigsten …