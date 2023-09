Die spanische Stadt Castelló richtet eine Umweltzone ein, um die Luftqualität zu verbessern und die Lärmbelastung und Staus im Stadtzentrum zu reduzieren und setzt dabei auf ein System von Kapsch TrafficCom."Das System in Castelló basiert auf einem Nummernschilderkennungssystem, Sensoren zur Messung der Luftqualität und des Lärmpegels sowie einem Signalsystem zur Information der Benutzer", erklärt Carolin Treichl, EVP EMENA bei Kapsch TrafficCom. "Wir liefern auch die Software für den Betrieb und die Überwachung dieser Systeme und integrieren sie in das Mobilitätsmanagement-Toolkit der Stadt." Die initiale Vertragssumme beträgt laut Kapsch TrafficCom 1,47 Mio. Euro. Das System wird in der Lage sein, Kennzeichen von Fahrzeugen ...

