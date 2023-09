Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Wiener Börse hat am Donnerstag mit Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel 1,12 Prozent auf 3.139,94 Einheiten. Das europäische Umfeld fand keine klare Richtung. Die US-Börsen tendierten im Frühhandel uneinheitlich. Angesichts der dünnen Meldungslage zu den Unternehmen rückten Konjunkturdaten aus Europa und den USA in den Fokus der Investoren. Zuletzt hatten US-Zins- und europäische Konjunktursorgen die Stimmung an den Märkten getrübt. Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Juli etwas stärker heruntergefahren als gedacht. Zudem hat sich die Wirtschaft der Eurozone im Frühjahr schwächer entwickelt als bisher bekannt. Die Wirtschaftsleistung (BIP) stieg im zweiten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...