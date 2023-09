München (ots) -- Talentierter Münchner Sänger Pietro Basile beweist erneut musikalisches Können- Ergreifende Ballade wird stimmlich begleitet von Köln 50667 Schauspielerin Luna Farina- Die Single "Grande Amore" ist ab Freitag, 08. September 2023, erhältlichNach seinen äußerst erfolgreichen Duett-Veröffentlichungen mit Sarah Engels, darunter Hits wie "Ich liebe nur dich" (2019) und "Mama" (2021), kehrt der begabte Münchner Sänger Pietro Basile mit einer neuen, herzergreifenden Ballade zurück. Diesmal stellt er uns Luna Farina, auch bekannt als Elif Yilmaz aus der aktuellen Staffel von Köln 50667, als seine neue Gesangspartnerin vor."Grande Amore" ist nicht nur der Titel des neuen Songs, sondern auch das Herzstück seines kommenden Albums, das am 6. Oktober sowohl digital als auch auf CD veröffentlicht wird. In dieser Duett-Veröffentlichung mit der temperamentvollen Italienerin Luna Farina transportiert Pietro Basile große Gefühle und überzeugt mit klangvollen Harmonien, die die Herzen seiner Fans im Sturm erobern werden.Die bewegende Ballade "Grande Amore" wurde von Pietro Basile in Zusammenarbeit mit seinem bewährten Team aus Erfolgs-Produzenten Ivo Moring (u.a. Sarah Connor, DJ Ötzi & Nik P.) und Mirko von Schlieffen (Ex-Schiller) geschrieben. Auch Giovanni Puocci und Phil Kuehn waren an der Text- und Kompositionsarbeit beteiligt."Grande Amore" von Pietro Basile und Luna Farina wird am 8. September 2023 auf dem Label EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Sony Music veröffentlicht. Diese herzergreifende Duett-Ballade verspricht, die Herzen der Zuhörer zu berühren und den Erfolg von Pietro Basile weiter zu festigen.----- Download / Stream-----LINK (https://pietrobasile.lnk.to/GrandeAmore)----------Musikvideo----------LINK (https://youtu.be/IC3yXNhaH-0)Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100910980