Apple steht an der Börse derzeit wegen einer möglicherweise härteren regulatorischen Gangart in China und in Europa unter Beschuss (DER AKTIONÄR berichtete). Doch Top-Analystin Laura Martin von Needham sieht bei Apple ein ganz anderes Problem, das den Konzern den Spitzenplatz beim Börsenranking kosten kann.

