Linz (www.anleihencheck.de) - Die heute Morgen veröffentlichten japanischen Daten zu den Arbeitseinkommen sowie die revidierten Wachstumsdaten für das zweite Quartal sorgen für Enttäuschung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die japanische Wirtschaft habe sich nur langsam von den Folgen der Pandemie erholt, da Japan mit steigenden Lebenserhaltungskosten sowie einer schwächelnden globalen Aussicht zu kämpfen habe. Die Bank of Japan (BoJ) bleibe ihrer ultra-expansiven Geldpolitik weiter treu. Selbst bei einer Inflationsrate von 3% glaube sie nicht, dass nach Jahrzehnten stagnierender Preise ihr Ziel von 2% nachhaltig erreicht sei. Der EUR/JPY-Kurs bewege sich derzeit um 157,80. (08.09.2023/alc/a/a) ...

