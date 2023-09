Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zuletzt wieder hawkishere Kommentare vonseiten der EZB haben Zweifel größer werden lassen, dass bei der Ratssitzung in der kommenden Woche eine Zinspause eingelegt wird, so die Analysten der Helaba.Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit sei gestiegen, liege aber noch immer auf niedrigem Niveau, deutlich unter 50%. Auch die FED spreche noch nicht vom Ende des Zinserhöhungszyklus. Den Rentenmarkt belaste in diesem Zusammenhang aber vor allem der jüngste Anstieg der Inflationserwartungen. Am Aktienmarkt sei die Stimmung getrübt und das Umfeld für den Euro sei ebenfalls schwierig. ...

