WR Wohnraum AG beschließt weitere Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigten Kapital Kempten (Allgäu), den 8. September 2023- Der Vorstand der WR Wohnraum AG ("Gesellschaft", "WR Wohnraum") hat heute auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 18. April 2023 und mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu EUR 600.000,00 durch Ausgabe von bis zu 600.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2023 gewinnberechtigt. Das Bezugsverhältnis wurde auf 7:2 festgelegt, d.h. sieben (7) bestehende Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von zwei (2) Neuen Aktien. Der Bezugspreis je Neuer Aktie wurde auf EUR 22,00 festgelegt. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts ("Prospekt") durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Website der Gesellschaft werden den bestehenden Aktionären der Gesellschaft die Neuen Aktien im Rahmen eines Bezugsangebots zur Zeichnung angeboten werden. Zudem wird den bestehenden Aktionären die Möglichkeit zum Mehrbezug eingeräumt. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 18. September 2023 bis 4. Oktober 2023 (jeweils einschließlich). Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 15. September 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Ein börslicher Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Nicht von den Aktionären innerhalb der Bezugsfrist bezogene Neue Aktien können ausgewählten Investoren vom Vorstand, auch parallel zum Bezugsangebot, im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) zum Bezugspreis zum Erwerb angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung für die Ablösung bestehender Mezzanine- und Fremdfinanzierung, welche in der Vergangenheit zum Erwerb von Beteiligungen aufgenommen wurden, sowie den Erwerb weiterer Beteiligungen zu verwenden. Über die WR Wohnraum AG Die WR Wohnraum AG kauft und verwaltet Wohnimmobilien insbesondere in kleinen und mittleren Städten sowie deren Umland, vor allem in Süddeutschland. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf Bestandsimmobilien in wirtschaftlich starken Städten und Regionen, insbesondere auch solchen, die wirtschaftlich und strukturell unabhängig von großen Metropolregionen sind. Die WR Wohnraum AG ist seit 2020 im Freiverkehr an der Börse München gelistet. Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage des noch von der BaFin zu billigenden Prospekts erfolgen. Der Prospekt wird zeitnah nach Billigung durch die BaFin veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.wohnraum.ag/investor-relations/ kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der WR Wohnraum in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der WR Wohnraum wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die WR Wohnraum noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in der jeweiligen Jurisdiktion voraussetzen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: WR Wohnraum AG Harald Kutschera Beethovenstraße 18, D-87435 Kempten Tel.: +49(0) 831 930 6076-0, Fax +49(0)831 930 6076-9 h.kutschera@wohnraum.ag



