Bad Wimpfen (ots) -Passend zum Motto "50 Jahre mehr als günstig" beweist Lidl in Deutschland, dass der Frische-Discounter auch Design kann. Für seine Sondereditionen zum 50-jährigen Unternehmensjubiläum erhält Lidl in diesem Jahr den renommierten "Red Dot Award", der zu den größten internationalen Designwettbewerben zählt. In der Disziplin "Brands & Communication Design" überzeugt der Fachbereich Branding and Packaging (BAP) von Lidl mit seinen Produktgestaltungen die Jury in der Kategorie "Packaging Design". Als erster Lebensmitteleinzelhändler wird Lidl für sein herausragend gestaltetes Kommunikationsdesign und kreative Leistung ausgezeichnet. Im Zuge der Jubiläumskampagne präsentiert Lidl seit Mai im Zeitraum von 20 Wochen neben zahlreichen attraktiven Geburtstagsangeboten und Events, drei Produktverpackungskollektionen der Lidl-Eigenmarken im auffälligen Retro-Stil der 70er, 80er und 90er Jahre sowie eine Jubiläumsedition. Ausgewählte Produkte wie Freeway-Getränke, Knusperschnitten von Sondey, Solevita-Smoothie oder Alesto-Nussmischung sind an typische, optische Design-Elemente aus den einzelnen Jahrzehnten angelehnt und mit den Lidl-Farben sowie Elementen aus dem Kampagnen-Signet umgesetzt.Die Red Dot Jury, bestehend aus vierundzwanzig internationalen Experten, entscheidet in einem mehrtägigen Prozess über die Qualität der Award-Einreichungen. Die Kommunikationsarbeiten werden einzeln begutachtet und im Bereich "Communication Design" im Hinblick auf die Kriterien Originalität und Kreativität der Idee, Gestaltungsqualität und Innovation der Form sowie Verständlichkeit und Emotionalität der Wirkung bewertet. Im Rahmen der Red Dot Gala werden die diesjährigen Gewinner des Wettbewerbs am 3. November 2023 mit dem begehrten Qualitätssigel in Berlin geehrt.