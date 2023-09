China lässt den Yuan gegenüber dem Dollar stark abwerten (USD/CNH nun über der kritischen Marke von 7.35), dennoch wird der Dollar insgesamt in den letzten Stunden eher schwächer, ebenso wie die Renditen für US-Staatsanleihen (Kapitalmarkt-Zinsen). Was die Aktien-Bullen jetzt brauchen, ist die Fortsetzung dieser Bewegung, also ein Rücklauf beim Dollar und den Kapitalmarkt-Zinsen. Gestern die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...