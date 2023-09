Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Primärmarktgeschäft im SSA-Segment belebte sich in dieser Woche deutlich, so die Analysten der Helaba.Die Emissionen der EIB (3 Mrd. EUR, 5 Jahre, WNG) seien mit einer 7,6-fachen Überzeichnung des Orderbuchs herausgeragt. Der finale Spread sei bei MS-13 Bps. vs. MS-11 Bps. in der Vermarktung fixiert worden. Die Emission der Weltbank eines 15-jährigen Sustainability-Bonds habe sich mit einem mit 4,8 Mrd. EUR gefüllten Buchs einer, in Anbetracht der langen Laufzeit, sehr guten Nachfrage erfreut. Die Investitionsbank Berlin (500 Mio. EUR, 5 Jahre, Social, WNG) habe die Ziellinie ebenfalls gut überquert. ...

