(shareribs.com) Chicago 08.09.2023 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel uneinheitlich. Ernteaussichten in Lateinamerika belasten. Sojabohnen gerieten im Wochenverlauf aufgrund der Ernteaussichten in Lateinamerika unter Druck. In Argentinien und Brasilien werden hohe Erträge erwartet. Die Getreidebörse in Buenos Aires rechnet für das Wirtschaftsjahr 23/24 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...