Unterföhring (ots) -Zur Stelle, wenn Menschen in Not sind. SAT.1 setzt den "Einsatz mit Herz" fort und begleitet ab Donnerstag, 5. Oktober 2023, um 20:15 Uhr wieder Notfall-Retter:innen hautnah bei ihrer Arbeit. In vier neuen Ausgaben der erfolgreichen Prime-Time-Reportage-Reihe nehmen künftig Notärztin Dr. Gudrun de Vries, Notfallsanitäterin Hanah Stradal und Notarzt Dr. Moritz Tellmann die Zuschauer:innen mit zu echten Rettungseinsätzen im Krankenwagen, Helikopter und in der Notaufnahme im Krankenhaus.Das sind die Notfallretter:innen bei "Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden":Dr. Gudrun de Vries (40), Fachärztin für Innere Medizin und leitende Notärztin im Katholischen Klinikum Bochum: "Das Schönste an meinem Job ist, wenn es meinen Patienten wieder besser geht."Hanah Stradal (30), Notfallsanitäterin in Mittelhessen und Medizinstudentin: "Im Rettungsdienst arbeiten ist nicht einfach ein Beruf. Es geht um Menschen und da muss man mit dem Herzen dabei sein. Ab dem Moment, wo es emotional nichts mehr mit einem macht, ist es nicht mehr der richtige Job."Dr. Moritz Tellmann (39), Notarzt, Intensivmediziner und Anästhesist in Mönchengladbach: "Einsatz mit Herz bedeutet für mich, volle Aufmerksamkeit und Leidenschaft für meine Patienten."SAT.1 hat alle drei Notfall-Held:innen über mehrere Monate begleitet und zeigt sie bei ihrem "Einsatz mit Herz" - donnerstags, ab 5. Oktober, um 20:15 Uhr.Nach der ersten Folge direkt weiterschauen? Das geht bei Joyn PLUS+ mit der 7-Day-Preview der nächsten Ausgabe "Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden".