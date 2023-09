Die Metzler Asset Management GmbH hat die ersten Kryptofondsanteile in Deutschland begeben, wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekanntgibt. Kryptofondsanteile sind elektronische Anteilscheine an Investmentfonds, die mithilfe der Blockchain-Technologie tokenisiert werden. Die Emission der Anteile hat Metzler AM im Rahmen eines Pilotprojekts auf der Polygon-Blockchain durchgeführt - nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB), des Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG) und der Verordnung ...

