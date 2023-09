Der angeschlagene Offshore-Windkraftspezialist Ørsted und die amerikanische Eversource Energy haben einen bereits im Mai kommunizierten Deal endgültig unter Dach und Fach gebracht. Demnach sicherten sich die Dänen Pachtgebiete in den USA im Gegenwert von 625 Millionen Dollar. Spannend in diesem Zusammenhang sind andere Neuigkeiten.So treibt Eversource Energy mit der Investmentbank Goldman Sachs den Verkauf der bestehenden 50-Prozent-Beteiligungen an drei Gemeinschaftsprojekten mit Ørsted voran. ...

