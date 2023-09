Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz eines US-Feiertages am Montag zeigte sich der Primärmarkt von Covered Bonds zu Wochenbeginn überraschend aktiv, so die Analysten der Helaba.Den Auftakt hätten die spanische Banco Santander Totta mit einer 3-jährigen und die französische BPCE SFH mit einer 5,5-jährigen Benchmark gemacht. Am Dienstag sei die Banco di Desio e della Brianza (400 Mio. EUR, 4 Jahre) gefolgt, nach einer rund 4-jährigen Primärmarkt-Abstinenz. ...

