Der deutsche Batteriediagnostik-Spezialist Volytica Diagnostics hat eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 5,5 Millionen Euro abgeschlossen. Das Kapital will Volytica verwenden, um seine Geschäftstätigkeit zu skalieren, seine Batterieanalyse-Technologie zu verfeinern und in globale Märkte zu expandieren. Angeführt wurde die Runde vom niederländischen Unternehmen SHIFT Invest und der EnBW-Investmentsparte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...