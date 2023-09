Sartorius hat erfolgreich mehrere Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 3,0 Mrd. Euro begeben. Die Anleihe wurde in vier Tranchen mit Laufzeiten von 3 bis 12 Jahren begeben und bietet den Gläubigern einen Kupon zwischen 4,31% und 4,94%. Sartorius beabsichtigt, den Nettoerlös zur Rückzahlung der Brückenfinanzierung für die Akquisition von Polyplus und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Polyplus war mit 2,4 Mrd. Euro die bisher teuerste Akquisition von Sartorius, der Kaufpreis überstieg das 28fache des Umsatzes. Noch im April war AlsterResearch von Finanzierungskosten in Höhe von 3% oder 72 Mio. EUR ausgegangen. Die durchschnittlichen Kosten liegen nun bei 4,63% bzw. 111 Mio. Euro, was die ursprüngliche Einschätzung von AlsterResearch bestätigt, dass diese Akquisition derzeit und auf absehbare Zeit ihre Kapitalkosten nicht verdient. Bei unverändertem Kursziel stuft AlsterResearch die Aktie erneut auf VERKAUFEN ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Sartorius%20AG





