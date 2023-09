Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei der EZB-Ratssitzung am 14. September ist eine kontroverse Diskussion zu erwarten, ob die Geldpolitik weiter gestrafft werden sollte, so die Analysten der DekaBank.Die Notenbanker wollten sicherstellen, dass das Inflationsziel von 2% spätestens im Jahr 2025 erreicht werde. Trotz Verbesserungen in den vergangenen Monaten würden die Indikatoren der zugrundeliegenden Inflation dies noch nicht andeuten. Die Analysten würden jedoch davon ausgehen, dass die neuen makroökonomischen Projektionen letztlich den Ausschlag geben würden, die Leitzinsen nicht weiter anzuheben. Dennoch dürfte die EZB noch für geraume Zeit auf die Möglichkeit zusätzlicher Zinserhöhungen hinweisen, falls die Inflation nicht im erwarteten Ausmaß zurückgehe. ...

