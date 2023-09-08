DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
GORE GERM.OFF.R.E. NA ON EUR DE000A0Z26C8 08.09.2023 13:40 CET
START RESTART AUCTION: 13:40
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 13:50
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GORE GERM.OFF.R.E. NA ON EUR DE000A0Z26C8 08.09.2023 13:40 CET
START RESTART AUCTION: 13:40
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 13:50