Quectel Wireless Solutions, ein global aufgestellter Anbieter von IoT-Lösungen, gibt die Erweiterung seines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Penang, Malaysia, bekannt. Ursprünglich im Jahr 2022 eröffnet, hat das Zentrum nun in größere Räumlichkeiten in der Stadt gewechselt und zusätzliche Funktionen hinzugefügt, darunter ein hochmodernes Testlabor und eine schallgedämpfte Kammer, neben Produktionsanlagen im Zentrum. Die Erweiterung ermöglicht es Quectel, in der Zukunft maßgeschneiderte und serienmäßig produzierte Produkte und Dienstleistungen für seine Kunden im Asien-Pazifik-Raum sowie auf globaler Ebene anzubieten.

Das Forschungs- und Entwicklungszentrum von Quectel wurde mit einem Schwerpunkt auf Schulungen, Support und herausragendem Kundenservice konzipiert und umfasst derzeit Abschirmräume, eine schallgedämpfte Kammer und eine Vielzahl von RF-Testmöglichkeiten. Diese Ressourcen fördern maßgeblich die Innovation und den Kundensupport und unterstreichen Quectels unerschütterliches Engagement, außergewöhnliche, maßgeschneiderte und wertsteigernde Dienstleistungen anzubieten, um seine Fähigkeiten zur Betreuung seiner wachsenden IoT-Kundenbasis weiter zu stärken.

"Wir sind über die Erweiterung unseres Betriebs in Penang hocherfreut", sagte James Cai, General Manager der Quectel-Forschungseinrichtung in Penang. "Die Erweiterung ermöglicht die Forcierung von Innovation und Entwicklung basierend auf den Anforderungen der Kunden und die Bereitstellung von Support und Produktion auf regionaler Ebene."

Das Team in Penang wurde geschaffen, um den genauen Anforderungen von IoT-Kunden gerecht zu werden und eine schnelle Reaktion auf die Bedürfnisse bei der Produktentwicklung sowie eine zügige Markteinführung zu garantieren. Dabei unterstützt es Kunden voll und ganz dabei, eine intelligentere Welt aufzubauen. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum ist bestens ausgestattet mit einem hochmodernen Testlabor und einer schallgedämpften Kammer, die Hardware- und Firmware-Design, Testfachwissen und mehr abdecken. Damit bietet es eine optimale Umgebung für umfassende Tests, Fehlerbehebungen und die Bewertung von Kundengeräten.

Mit der Eröffnung des Forschungs- und Entwicklungszentrums in Malaysia unterstreicht Quectel sein Ziel, weltweit mehrere internationale Teams zu schaffen, um Kunden in allen Regionen zu unterstützen, während das Unternehmen in der Lage ist, Kunden in der Region eine schnellere Unterstützung zu bieten und gleichzeitig seinen globalen Produkt-Fahrplan zu unterstützen.

Das Forschungs- und Entwicklungszentrum ist im Bereich Bayan Lepas von Penang strategisch positioniert und bringt einige der weltweit besten Ingenieure und IoT-Führungskräfte in der Region zusammen, um die Innovationsarbeit zu beschleunigen und die Zukunft im asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus zu gestalten.

Quectel wurde 2010 gegründet. Das Unternehmen hat kontinuierlich schnelles Wachstum verzeichnet und ist zu einem führenden globalen Anbieter von IoT-Lösungen geworden, der Zellmodule, Wi-Fi-Module, Smart-Module, Automobilmodule, GNSS-Module, Antennen sowie Zertifizierungsdienste abdeckt.

Über Quectel

Quectel hegt eine Leidenschaft für eine intelligentere Welt, die uns motiviert, die Innovationsarbeit im IoT-Bereich voranzutreiben. Als sehr stark auf den Kunden ausgerichtete Organisation sind wir ein globaler Anbietet für IoT-Lösungen mit einem herausragenden Support und sehr guten Dienstleistungen. Unser ständig wachsendes globales Team mit 5.900 Fachleuten bestimmt das Innovationstempo bei Mobilfunk, GNSS, Wi-Fi und Bluetooth-Modulen sowie Antennen und Services.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Für weitere Informationen: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X (ehemals Twitter).

