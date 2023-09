Die Analysten von Raiffeisen Research widmen sich in einer neuen Publikation dem Thema Anleihen. Sie meinen: "Der unserer Meinung nach größte Vorteil von Anleihen ist die kalkulierbare Rendite. Bei einer klassischen Anleihe sind die zukünftigen Zahlungsströme im vorhinein fixiert. Wenn man eine Anleihe bis zu ihrem Laufzeitenende hält und der Emittent nicht in Zahlungsschwierigkeiten kommt, ist die zukünftige Rendite bei Kauf berechenbar. Sowohl die Kuponzahlungen als auch die Rückzahlung der Nominale am Laufzeitenende sind im vorhinein bekannt. Folglich lässt sich die erwartete Rendite vor Kauf der Anleihe genau berechnen. Es ist jedoch zu beachten, dass der Preis der Anleihe im Laufe der Haltedauer schwankt. Ein überraschender Zinsanstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...