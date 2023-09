Hannover (www.anleihencheck.de) - Es wird nicht langweilig im EZB-Tower am Main. Zumindest findet in der kommenden Woche mal wieder eine Sitzung statt, um die die Mitglieder des EZB-Rats nicht zu beneiden sind, so die Analysten der Nord LB.Es gehe um die Zinslandschaft in der Eurozone, die Deutungshoheit für Falken und/ oder Tauben. Auch der bevorstehende Beschluss des Gremiums, möge er ausfallen, wie er wolle, werde dafür sorgen, dass die EZB-Leitzinsen auf ein ausreichend restriktives Niveau gebracht würden, um eine zeitnahe Rückkehr der Inflation zum mittelfristigen 2%-Ziel zu erreichen. Dieses Niveau werde nach dem Verständnis der Analysten so lange aufrechterhalten wie erforderlich. Also mindestens so hoch, wie bereits erreicht - oder gar höher. Und dann werden sich die Analysten der Nord LB die Frage stellen: Höher für länger, weil es in 2024 keine Zinssenkung geben wird? Bei der Festlegung der angemessenen Höhe und Dauer des restriktiven Niveaus werde der EZB-Rat auch künftig einen datengestützten Ansatz verfolgen. Insbesondere der bevorstehende Zinsbeschluss werde weiterhin vor allem auf den Einschätzungen der Inflationsaussichten vor dem Hintergrund aktueller Wirtschafts- und Finanzdaten, der Entwicklung der zugrundeliegenden Inflation sowie der Stärke der geldpolitischen Transmission basieren. Hier komme den sog. staff projections im September eine gewisse Bedeutung zu. ...

