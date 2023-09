Mit der Aktie von Equinor ging es zuletzt wieder nach oben. Rückenwind erhalten die Anteilscheine des norwegischen Energieriesen natürlich wieder vor allem vom Rohstoffmarkt. So präsentieren sich die Ölpreise nach wie vor in einer sehr starken Verfassung. Equinor hilft aber vor allem der Anstieg der Gaspreise.Und ein Streik in einer Flüssiggasanlage in Australien hat den europäischen Gaspreis am Freitag weiter nach oben getrieben. Am Vormittag kostete der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...