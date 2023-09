© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Stephen Brashear



Die großen US-Telekommunikationsriesen AT&T und Verizon tun es bereits, jetzt folgt auch T-Mobile: Die Tochter der Deutschen Telekom wird erstmals eine Dividende ausschütten.

Es ist ein Meilenstein: T-Mobile hat bekanntgegeben, dass es erstmals eine Dividende an seine Aktionäre ausschütten werde: "Wir übertreffen mit unserem Wachstum den gesamten Sektor und unsere Kapitalprioritäten haben sich nicht geändert", sagte T-Mobile CEO Mike Sievert (Bild) gegenüber Yahoo Finance auf der Goldman Sachs Communacopia and Tech Conference in San Francisco. "Es geht darum, diesen historisch großartigen Geschäftsplan zu finanzieren, sowohl organisch als auch anorganisch, sowohl im Kerngeschäft als auch in angrenzenden Bereichen."

T-Mobile plant zudem, weitere eigene Aktien im Milliardenbereich zurückzukaufen. Nach den bereits zugewiesenen 14 Milliarden US-Dollar beabsichtigt CEO Sievert, zusätzliche 19 Milliarden US-Dollar bis zum Ende des kommenden Jahres zu investieren. "Dies ist der zweite Schritt: 19 Milliarden US-Dollar in den nächsten fünf Quartalen und als Teil davon unsere allererste Dividende - eine jährliche Dividende von drei Milliarden US-Dollar. Das sind 3,75 Milliarden US-Dollar über die nächsten fünf Quartale, die wir mit etwa zehn Prozent pro Jahr ansteigen sehen", so Sievert.

Der CEO erklärte, dass die Anleger weiterhin mit einem branchenführenden Gewinnwachstum und Cashflow-Generierung rechnen können. "Wir haben dies im Laufe der Zeit immer wieder erreicht, so dass wir glauben, dass es an der Zeit ist, die nächste Tranche unserer langjährigen Bestrebungen im Bereich der Aktionärsvergütung zu machen."

Die US-Telekommunikationsriesen AT&T und Verizon sind für ihre hohen Dividenden bekannt. AT&T zahlt etwa acht Milliarden US-Dollar an die Aktionäre, während Verizon rund elf Milliarden US-Dollar an jährlichen Aktiendividenden ausschüttet.

Die T-Mobile-Aktie ist nach der Dividendenankündigung am Donnerstag zunächst um bis zu vier Prozent gestiegen. Laut DZ-Bank-Analyst Matthias Volkert sei die Ankündigung der Dividende früher geschehen als von ihm erwartet, "dies sollte dem Aktienkurs von T-Mobile zugutekommen".

UBS-Analyst John Hodulik glaubt, dass Zuflüsse der US-Tochter bei der Deutschen Telekom eine Neubewertung der Aktie auslösen könnten. T-Mobile sei demnach sein "Top Pick" unter den US-amerikanischen Telekom- und Kabelwerten.

Der Analystenkonsens lautet "Kaufen" und impliziert für die T-Mobile-Aktie ein Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Die Dividendenpolitik der Deutschen Telekom bleibt unverändert. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird nach wie vor als Maßstab für die Dividendenausschüttung genommen. Der Dax-Konzern betonte, dass "von diesem Betrag 40 bis 60 Prozent an die Aktionäre weitergegeben werden sollen, wobei die Dividende pro Aktie mindestens 60 Cent beträgt".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion