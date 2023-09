EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Northern Data AG führt außerordentliche Hauptversammlung durch



08.09.2023

Northern Data AG führt außerordentliche Hauptversammlung durch Alle Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen

Zustimmung, um dynamisches Wachstum fortzusetzen

Frankfurt am Main - 8. September 2023 - Die Northern Data Group (Börsenkürzel: NB2 , ISIN: DE000A0SMU87 ) hat am Donnerstag, den 7. September, erfolgreich eine außerordentliche Hauptversammlung in virtuellem Format durchgeführt. Diese wurde für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte via Livestream auf der Website des Unternehmens übertragen. Die Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten hatten die Gelegenheit, Fragen zu stellen, die von Aroosh Thillainathan, dem CEO und Vorstandsvorsitzenden, ausführlich beantwortet wurden. Allen vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlüssen stimmten die Anteilseigner mit großer Mehrheit zu.



In den Beschlüssen ging es insbesondere darum, neue Ermächtigungen zur Beschaffung weiterer Eigenmittel zu schaffen. Dabei wurden ein neues genehmigtes Kapital und ein weiteres bedingtes Kapital beschlossen, sowie eine neue Ermächtigung zur Begebung von Wandel und/oder Schuldverschreibungen erteilt. Aroosh Thillainathan, CEO und Vorstandsvorsitzender, äußerte sich zum Ergebnis der außerordentlichen Hauptversammlung: "Ich freue mich, dass unsere Aktionäre erneut ihre Zustimmung zum Unternehmen und seinen Wachstumszielen bekundet haben. Mit dieser Zustimmung sind wir weiterhin in der Lage, das dynamische Wachstum fortzusetzen und Marktchancen flexibel wahrzunehmen."





Über die Northern Data Group:

Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein Anbieter energieeffizienter High Performance-Computing (HPC)-Infrastruktur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsbereichen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Unsere HPC-Infrastruktur gibt uns eine Vorreiterrolle für anspruchsvolle Entwicklungen, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreiben. Unsere Partnerschaften mit führenden Herstellern wie Gigabyte, AMD und NVIDIA sind grundlegend für die Innovationskraft in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.

Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989



