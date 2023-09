Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.09.2023 / 14:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Karsten Nachname(n): Wildberger

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

CECONOMY AG

b) LEI

5299001X9L42HXEBCZ51

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007257503

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2.204 EUR 6065.408 EUR 2.206 EUR 2508.222 EUR 2.21 EUR 4711.72 EUR 2.212 EUR 21914.284 EUR 2.216 EUR 21922.888 EUR 2.218 EUR 24630.89 EUR 2.22 EUR 13049.16 EUR 2.20 EUR 1291.40 EUR 2.202 EUR 3463.746 EUR 2.208 EUR 11907.744 EUR 2.214 EUR 7239.78 EUR 2.222 EUR 22546.634 EUR 2.224 EUR 32301.376 EUR 2.226 EUR 2644.488 EUR 2.228 EUR 543.632 EUR 2.23 EUR 2649.24 EUR 2.232 EUR 2651.616 EUR 2.234 EUR 7836.872 EUR 2.236 EUR 17168.008 EUR 2.242 EUR 547.048 EUR 2.244 EUR 37171.86 EUR 2.254 EUR 17529.358 EUR 2.238 EUR 17107.272 EUR 2.24 EUR 23470.72 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 2.2270 EUR 302873.3660 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.09.2023; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





08.09.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com