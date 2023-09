Kiesen / Gossau (ots) -Die Berner Garten- und Landschaftsbaugruppe B+G Schweiz AG übernimmt im Zuge der Nachfolgereglung die TERRA Gartenbau AG, ein etabliertes Unternehmen im Bereich Landschafts- und Gartenbau mit Sitz im Zürcher Oberland. Der Kauf erfolgt rückwirkend auf den 1.1.2023.Der Zusammenschluss beider Unternehmen spiegelt die Wachstumsstrategie der B+G Schweiz AG wider und deren schrittweisen Ausbau der geographischen Reichweite. Mit starken Wurzeln und tiefen Verbindungen in der Region bringt die TERRA Gartenbau AG ihre langjährige Erfahrung und Expertise in die B+G Gruppe ein, die nun mit über 500 Mitarbeitenden einen jährlichen Umsatz von über CHF 100 Mio. erzielt. Rolf Weilenmann, Inhaber der Terra Gartenbau AG, wird im Zuge der Nachfolgereglung die Geschäftsführung an seinen Stellvertreter Christoph Brülisauer übergeben. Rolf Weilenmann wird weiterhin der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat angehören und somit seine umfassende Expertise sowie Leidenschaft für die Gestaltung von Grünräumen einbringen.TERRA Gartenbau AG, gegründet 1988, ist ein mittelgrosses, vorwiegend im Garten- und Landschaftsbau tätiges Unternehmen im Zürcher Oberland, der Stadt Zürich und im Raum Winterthur. TERRA beschäftigt ca. 50 Mitarbeitende an den Standorten Gossau/ZH und Kemptthal.Bekannt ist das Unternehmen für die sorgfältige Planung und die termingerechte Ausführung von Neuanlagen, Plätzen und Natursteinarbeiten. Darüber hinaus werden auch Erdarbeiten, Beton- und Asphaltbetonbeläge sowie Gartenumänderungen kompetent angeboten.Rolf Weilenmann, Inhaber von TERRA Gartenbau AG, betont: "Der Schulterschluss mit B+G Schweiz AG ist für uns eine einmalige Gelegenheit, unsere Stärken zu vereinen und gemeinsam die Zukunft erfolgreich zu gestalten. Ich bin glücklich mit diesem Schritt meine Nachfolge regeln zu können und bin überzeugt vom Potenzial, das sich durch diese Partnerschaft ergibt."Werner Schnorf, Verwaltungsratspräsident der B+G Schweiz AG ergänzt: "Der Zusammenschluss bringt positive Effekte für alle Seiten. Gemeinsam werden wir noch besser in der Lage sein, die Dienstleistungen anzubieten, die kundenseitig verlangt werden. Gleichzeitig gewinnen alle Mitarbeiter, da im Bereich der Aus- und Weiterbildung attraktive neue Möglichkeiten entstehen werden."Über TERRA Gartenbau AG: Die TERRA Gartenbau AG ist ein mittelgroßes Unternehmen im Bereich Landschafts- und Gartenbau mit Sitz in Gossau/ZH. Seit 1988 gestaltet das Unternehmen inspirierende Gartenräume und beeindruckende Landschaften im Grossraum Zürich-Winterthur. Terra beschäftigt ca. 50 Mitarbeitende und erzielt einen Umsatz von über CHF 12 Mio.https://www.terra-ag.chÜber B+G Schweiz AG:B+G Schweiz AG mit Sitz in Kiesen/BE ist das führende Garten- und Landschaftsbauunternehmen in der Schweiz. Die Gruppe fokussiert sich auf die professionelle Beratung, Planung und den Bau und Unterhalt von Gärten und Sportanlagen von Unternehmen, Privatpersonen und öffentlichen Institutionen. B+G Schweiz AG beschäftigt über 450 Mitarbeitende an insgesamt elf Standorten im Schweizer Mittelland, in der Westschweiz und im Wallis.Die Gruppe ist aus dem alteingesessenen Berner Gartenbauunternehmen Bächler + Güttinger AG hervorgegangen und hat sich in den letzten Monaten über Zusammenschlüsse mit Gartenbauunternehmen, u.a. der West Schweizer Menétrey AG, geographisch konstant erweitert. B+G Schweiz AG ist im Besitz des Patrimonium Private Equity Fund, der EGS Beteiligungen AG, Kurt Hauser und dem Management.https://www.bgch.chPressekontakt:Terra Gartenbau AGRolf WeilenmannTel. +41 43 833 70 45r.weilenmann@terra-ag.chB+G Schweiz AGWucht GmbHRamon StuckiTel. +41 31 512 26 26ramon@wucht.chOriginal-Content von: B+G Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096223/100910990