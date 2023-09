Wien (www.fondscheck.de) - PGIM hat Eric Adler zum President und CEO der neu formierten PGIM Private Alternatives ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Damit bündele das Unternehmen seine Private-Alternatives-Aktivitäten, um globalen Investoren ein ganzheitliches Anlagespektrum in den Bereichen Private Credit, Real Estate Equity, Real Estate Debt, Private Equity, Infrastruktur und Agrarwirtschaft zu bieten. Darüber informiere die Gesellschaft per Pressemitteilung. ...

