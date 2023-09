Wien (www.fondscheck.de) - Fidelity hat seinen Nachhaltigkeitsansatz weiterentwickelt und zwei neue Portfolios nach diesem Ansatz lanciert, so die Experten von "FONDS professionell".Auch bestehende Fonds würden damit von Artikel 8 auf Artikel 9 aufrücken.Fidelity International habe seine Fondspalette mit zwei neuen nachhaltigen Portfolios ergänzt. Die beiden Artikel-9-Fonds Sustainable Global Equity Fund und Sustainable Asian Focus Fund seien darauf ausgerichtet, "durch Investitionen in nachhaltige Anlagen in den jeweiligen Ländern langfristig Kapitalwachstum zu erzielen", erkläre der Asset Manager in einer Mitteilung. Der Sustainable Global Equity Fund werde von Portfoliomanagerin Cornelia Furse verantwortet, Co-Portfoliomanager sei Matt Egerton. Der auf Asien fokussierte Fonds werde von Mohit Mandhana verwaltet. ...

