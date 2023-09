Die Aktie von Covestro kann satte zehn Prozent zulegen. Der Grund für diesen kräftigen Kurssprung hängt natürlich einmal mehr mit der möglichen Übernahme durch Adnoc zusammen. Denn laut Kreisen könnte es noch in dieser Woche einen großen Schritt in diese Richtung gehen. Demnach soll noch in dieser Woche der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns zusammentreten, um womöglich den Weg frei zu machen für formelle Verhandlungen mit dem arabischen Energieriesen.

