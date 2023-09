Die Anleger trauen Walt Disney derzeit nicht zu, dass Streaming das nachlassende Interesse an Kino und Kabelfernsehen vollends kompensieren kann. Zudem lief es für die Themenparks zuletzt nicht mehr ganz so gut. Die Folge: Der Disney-Chart sieht zum Fürchten aus. AKTIONÄR-Leser liegen trotzdem im Plus.

