SHENZHEN (IT-Times) - Baidu und Geely Auto haben im Rahmen ihrer Kooperation mit JI YUE eine neue Automarke ins Leben gerufen und ein Elektroauto vorgestellt, das bald in die Stores kommen soll. Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU, ISIN: US0567521085) und Geely Auto gaben am 14. August 2023 bekannt, mit "JI YUE"...

Den vollständigen Artikel lesen ...