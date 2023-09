Wien (www.fondscheck.de) - Fonds Finanz hat seinen Vertrieb an Makler mit Matthias Thiele verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Seit Monatsbeginn sei er beim Pool als Senior Consultant tätig. Sein Aufgabenfokus "liegt auf dem Ausbau von Beratungsangeboten für Vermittler im eigenen Büro", wie die Münchner Gesellschaft in einer Pressemitteilung schreibe. Damit kehre Thiele nach rund sechs Jahren, in denen er bei der ALH Gruppe tätig gewesen sei, zur Fonds Finanz zurück. Für den Pool habe er bereits acht Jahre bis Anfang 2017 gearbeitet. ...

