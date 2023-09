NEU DELHI (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist in Indien angekommen, wo er in den kommenden Tagen am G20-Gipfel teilnehmen will. Die "Air Force One" landete am Freitagabend (Ortszeit) auf dem Flughafen von Neu Delhi, wie die mitreisende Presse berichtete. Nach seiner Ankunft wollte der 80-Jährige den indischen Premierminister Narendra Modi treffen. Bei dem Gespräch dürfte es vor allem um den Klimawandel, die Rolle der G20 und den Ukraine-Krieg sowie dessen Auswirkungen auf ärmere Länder gehen. Am Samstag kommen die Staats- und Regierungschefs führender Wirtschaftsmächte dann zum zweitägigen G20-Gipfel zusammen. Im Anschluss hat Biden noch einen Stopp in Vietnam geplant./nau/DP/ngu