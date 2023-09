Göteborg, Schweden (ots) -Polestar hat den Siegerentwurf des jüngsten Polestar Design Contests als Modell im Maßstab 1:1 zum Leben erweckt und auf der IAA 2023 in München präsentiert.Gleichzeitig startet Polestar eine Partnerschaft mit der Marke Hot Wheels von Mattel. Hot Wheels wird zum Start die Inspiration für den nächsten Polestar Design Contest liefern, der sich auf die innovativen und ausgefallenen Entwürfe aus der 55-jährigen Geschichte der amerikanischen Marke bezieht. Die Serienfahrzeuge von Polestar werden künftig als Hot Wheels- und Matchbox-Sammlerstücke verewigt.Der Elektro-Fantasie-Supersportwagen "Polestar Synergy" vereint drei Siegerentwürfe, die sich im jüngsten Wettbewerb aus über 600 Einreichungen durchgesetzt haben. Die Teilnehmenden hatten die Aufgabe, ein Polestar Fahrzeug zu entwerfen, bei dem das Erlebnis der Performance im Mittelpunkt steht und das zugleich eine technisch fortschrittliche Lösung bietet, die dies auf nachhaltige Weise ermöglicht. Nachdem die Jury zehn Entwürfe in die engere Wahl gezogen hatte, wählte sie zwei Gewinner für das Exterieur und einen für das Interieur aus - eine Premiere im Wettbewerb. Der daraus resultierende Polestar Synergy ist das Ergebnis einer über sechsmonatigen Zusammenarbeit zwischen den Gewinnern und dem Polestar Design-Team, um drei unterschiedliche Träume in eine stimmige Wirklichkeit zu verwandeln.Thomas Ingenlath, CEO von Polestar: "Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner! Ihre Vision und die Zusammenarbeit mit unserem Designteam haben zu einem wirklich großartigen Auto geführt. Die Zusammenarbeit mit Mattel für den Polestar Design Contest im nächsten Jahr und die geplanten maßstabsgetreuen Modelle unserer Serienfahrzeuge werden die Marke Polestar und diesen bahnbrechenden Wettbewerb einem noch breiteren Publikum näherbringen. All dies beweist, dass Elektrofahrzeuge - in der Realität oder als Spielzeug - genauso spannend sein können wie ihre Pendants mit Verbrennungsmotor, wenn nicht sogar noch spannender."Roberto Stanichi, SVP und Global Head of Vehicles bei Mattel: "Genauso wie Polestar die Grenzen von elektrischer Leistung und der Innovation in der Automobilindustrie neu definiert, hat Hot Wheels die Grenzen der Vorstellungskraft und des Designs immer wieder verschoben. Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit Polestar bekannt zu geben, die mit dem Gewinner des diesjährigen Designwettbewerbs beginnt. Diese Zusammenarbeit zelebriert die Essenz von Hot Wheels: hart erkämpfte Entschlossenheit, Mut und Leidenschaft, die die Grenzen des Automobildesigns verschieben. Wir sind auf die Konzeption für den Wettbewerb im kommenden Jahr sehr gespannt."Das endgültige Design des Fantasie-Supersportwagens ist von der Natur und von emotionaler Beständigkeit inspiriert und zeichnet sich durch ein schwebendes Einzelsitz-Innendesign aus, bei dem die Kontrolle im Mittelpunkt steht. Es wird während der IAA 2023 im Polestar Space in München ausgestellt, bevor es an weiteren Polestar Standorten zu sehen sein wird.Maximilian Missoni, Head of Design bei Polestar, ergänzt: "In diesem Jahr geht es ebenso sehr um Zusammenarbeit wie um Performance. Ich bin stolz darauf, dass das Team die Gewinner dabei begleiten und unterstützen konnte, ihren Traum als maßstabsgetreues Modell zu verwirklichen. Es kommt nicht oft vor, dass noch studierende Designer zu Beginn ihrer Karriere so viel Aufmerksamkeit erhalten, wie es der Polestar Design Community auf Instagram bereits so gut gelingt. Unterstützt wird dies in diesem Jahr durch das Modell im Maßstab 1:1 und die geplante Tour durch Polestar Standorte auf der ganzen Welt."Die beiden siegreichen Exterieur-Designer Devashish Deshmukh und Swapnil Desai leben in Paris. Deshmukhs Entwurf konzentrierte sich auf ausgehöhlte Volumina, die von einem Hammerhai inspiriert sind, während Desais Design auf emotionale Beständigkeit mit technischer Aufrüstbarkeit und Materialien, die im Laufe der Zeit anmutig altern, ausgerichtet war. Der in China lebende Innenarchitekt Yingxiang Li entwarf eine Kabine mit einer leistungsorientierten Sitzposition, die ein neues Erlebnis bietet, bei dem "schwebender Komfort und Kontrolle" im Mittelpunkt stehen.In seiner Gesamtheit reflektiert das Fahrzeug die Kernwerte von Polestar. Mit einer Höhe von nur 1,07 Metern und einer Länge von 4,56 Metern weist das Auto Proportionen und Details auf, die es bisher bei der Marke nicht gab. Es schafft so eine atemberaubende Supersportwagen-Silhouette, die beweist, dass Elektro-Supersportwagen genauso aufregend sein können wie die Supersportwagen mit Verbrennungsmotor.Nach seinem Debüt wird das Modell im Maßstab 1:1 seinen Weg in die USA antreten und ab dem 7. Oktober 2023 als Feature-Model auf der Hot Wheels Legends Tour in El Segundo, Kalifornien, zu sehen sein, bevor es weitere Auftritte an Polestar Standorten im ganzen Land haben wird.In Anerkennung seines außergewöhnlichen Talents wurde Kamil Kozik aus Polen im Wettbewerb ausgezeichnet. Sein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Performance-Go-Kart mit reduzierter Struktur bietet die Option, Teil eines lokalen Stromnetzes zu werden, wenn es nicht genutzt wird.Die Details zum nächsten Polestar Design Contest werden noch bekannt gegeben.Über PolestarPolestar (Nasdaq: PSNY) ist die schwedische Marke für leistungsstarke Elektroautos, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Gesellschaft durch den Einsatz von Design und Technologie zu verbessern, um den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität zu beschleunigen. Polestar hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden, und vertreibt seine Fahrzeuge online in 27 Märkten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.In Österreich hat Polestar seinen Hauptsitz in Wien. Neben dem Polestar Space in der Herrengasse im ersten Bezirk stehen Kundinnen und Kunden vier weitere Polestar Temporary Spaces in Wiener Neudorf, Linz, Graz und Innsbruck zur Verfügung, um physisch mit kommissionsfreien Polestar Specialists in Kontakt zu treten, Testfahrten zu vereinbaren und Fahrzeug-Übergaben zu terminieren.Polestar plant, bis 2026 ein Produktportfolio aus fünf Performance Elektroautos aufzubauen. Polestar 2 wurde 2019 als elektrischer Performance Fastback eingeführt. Ende 2022 wurde Polestar 3 als SUV für das Elektrozeitalter vorgestellt. Der Launch von Polestar 4, einem transformierten SUV Coupé, erfolgt phasenweise von 2023 bis 2024. Polestar 5, ein elektrischer 4-türiger GT, und Polestar 6, ein elektrischer Roadster, folgen bald.Das Polestar 0 Projekt ist das ambitionierte Ziel des Unternehmens, bis 2030 ein wirklich klimaneutrales Serienauto zu bauen. Die Forschungsinitiative zielt auch darauf ab, ein Bewusstsein für die Notwendigkeit hinsichtlich der Klimakrise zu handeln zu schaffen, indem sie Mitarbeitende, Zulieferbetriebe und die gesamte Autoindustrie herausfordert, den Weg Richtung Null voranzutreiben.Über MattelMattel ist ein weltweit führendes Spielwarenunternehmen und Eigentümer von einem der umfangreichsten Kataloge für Kinder- und Familienunterhaltung weltweit. Wir schaffen innovative Produkte und Erlebnisse, die Kinder spielerisch inspirieren, unterhalten und weiterentwickeln. Wir binden Verbraucher über unser Portfolio an Kultmarken ein, darunter auch Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO®, Masters of the Universe®, Monster High® und MEGA® sowie andere beliebte Marken, für die wir die geistigen Eigentumsrechte besitzen oder in Zusammenarbeit mit globalen Unterhaltungsunternehmen lizenzieren. 